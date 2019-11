Diogo Piçarra sobe ao palco do Altice Arena em Lisboa

Diogo Piçarra anunciou que o primeiro concerto da nova tour será dia 28 de março no Altice Arena, em Lisboa.O cantor, que está a editar o terceiro álbum "South Side Boy", vai subir pela primeira vez ao palco de um dos maiores palcos de Portugal.Os bilhetes estão à venda em blueticket.pt , no MEO e nos locais habituais.Os fãs do cantor podem optar por escolher uma das três modalidades de bilhetes especiais que estão limitados ao stock existente e com preços diferente. Têm ainda disponíveis a plateia em pé e o balcão 1.No concerto, Diogo tem como convidados especiais Carolina Deslandes e LHAST.