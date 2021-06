O diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, considerou “inaceitável” a fundamentação da ministra da Cultura, Graça Fonseca, para a sua exoneração, responsabilizando-o pela situação “inoperacional” do organismo.“É prerrogativa da tutela proceder a uma exoneração a qualquer momento, mas não acho aceitável a fundamentação, nem me revejo nela, em meu nome, nem em nome das 870 pessoas que tive a honra de dirigir”, disse à Lusa. O presidente da Associação Portuguesa de Museologia, João Neto, também considerou “lastimável” este afastamento.