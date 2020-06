Diretos de Bruno Nogueira no Instagram vão regressar em edição especial

Ver essa foto no Instagram Domingo às 23h, aqui no Instagram. Uma publicação compartilhada por Bruno Nogueira (@corpodormente) em 24 de Jun, 2020 às 11:02 PDT

Os diretos de Bruno Nogueira no Instagram vão regressar no próximo domingo numa edição especial, segundo avança o próprio humorista numa publicação na sua conta oficial."Domingo ás 23h, aqui no Instagram", pode ler-se na mensagem de Bruno Nogueira divulgada ao final da tarde desta quarta-feira.Recorde-se que os diretos no Instagram de Bruno Nogueira, "Como é que o Bicho mexe?", foram um sucesso nas redes sociais durante as semanas de confinamento, atingindo valores recorde em Portugal.O último direto de "Como é que o Bicho mexe?" contou mesmo com convidados de luxo, entre eles Ronaldo e Bruno Fernandes, e acabou no Coliseu dos Recreios com muitos dos participantes habituais do programa.