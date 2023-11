Disney inspira-se na Península Ibérica para contar origem dos desejos em "Wish"

A Disney inspirou-se na Península Ibérica para criar o reino de Rosas no seu novo filme "Wish - O Poder dos Desejos", que celebra o centenário do estúdio e conta a origem de pedir um desejo a uma estrela, disse à Lusa a criadora Jennifer Lee.

A história de "Wish", que se estreia em Portugal na próxima quinta-feira, passa-se durante o século XIII num reino fantástico fundado pelo Rei Magnífico, com base nas suas regras e filosofia e onde descobriu como realizar os desejos da população.

"Uma das coisas que realmente nos agradou na Península Ibérica é que era uma época em que vinham pessoas de todo o mundo e isso ligava-se de forma inspiradora à história que queríamos contar", afirmou, em entrevista, a diretora criativa dos estúdios de animação Walt Disney.