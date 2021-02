Um cravo moderno, construído em Basileia, em 1963, e que pertenceu a Maria Malafaia (pioneira da recuperação da prática do cravo em Portugal); uma flauta transversal da família Haupt do séc. XIX; um retrato a óleo do compositor Manuel Ivo Cruz; um violoncelo do rei D. Luís; ou um piano de cauda da pianista Albertina Saguer fazem parte das centenas de objetos doados desde o ano passado ao Museu Nacional da Música, em Lisboa, a maioria por parte da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. No total são mais de 700 peças que se revestem da maior importância pelo seu valor histórico.









PORMENORES Recorde-se que parte significativa do atual acervo do Museu Nacional da Música pertenceu ao Conservatório Nacional, tendo estado exposto, durante cerca de 30 anos, no Museu Instrumental do Conservatório Nacional. Em 1971, no entanto, a maioria das peças teve de sair daquela instituição por causa da necessidade de espaço em virtude da criação de três novas escolas entretanto criadas no Conservatório (Dança, Cinema e Educação pela Arte), tendo algumas sido transferidas para o Palácio Pimenta e, mais tarde, para a Biblioteca Nacional, o que tinha originado uma separação da coleção.

De instrumentos a fotos



Da doação de 726 peças ao Museu da Música fazem parte 52 instrumentos, dez acessórios, 36 fragmentos de instrumentos e 578 fonogramas, entre discos de goma-laca e vinil, rolos de pianola, uma tapeçaria, uma litografia, nove fotografias e 39 matrizes.





Peças recuperadas



Esta doação permite expor no Museu da Música a famosa trompa de harmonia encomendada a Marcel-Auguste Raux, em 1835, pelo 1º conde de Farrobo, ou uma tapeçaria, entretanto descoberta, do séc. XVI representando instrumentos.