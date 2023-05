Documentos da primeira viagem de circum-navegação entram no Registo da Memória do Mundo

Documentos sobre a primeira viagem de circum-navegação, de Fernão de Magalhães, entraram para o Registo da Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), anunciou esta quarta-feira esta entidade.

A primeira viagem de circum-navegação, que aconteceu entre 1519 e 1522, consta da lista das 64 novas coleções inscritas no Registo da Memória, divulgada esta quarta-feira pela UNESCO. Com a inscrição de mais 64 coleções, o Registo da Memória do Mundo passa a ter 494 coleções registadas.

A viagem, liderada por Fernão de Magalhães e concluída por Sebastian Elcano, é "um marco na História da Humanidade por várias razões". "A mais evidente é que os homens que concluíram esta jornada foram os primeiros a dar uma volta completa à Terra", lê-se no comunicado da UNESCO esta quarta-feira divulgado.