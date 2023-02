O Mosteiro de Santo Sepulcro, em Penalva do Castelo (Viseu), e o Terreiro da Batalha dos Atoleiros, em Portalegre, estão incluídos desde esta quarta-feira na lista dos monumentos nacionais.Os diplomas já tinham sido aprovados em Conselho de Ministros no mês passado, e tiveram agora ‘luz verde’ de Marcelo Rebelo de Sousa. O Mosteiro do Santo Sepulcro, o primeiro da Península Ibérica desta ordem canónica e militar, remonta ao início da nacionalidade.