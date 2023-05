Três voluntários – Seán Binder, Sara Mardini e Nassos Karakitsos – foram levados a tribunal, em Itália, “acusados de estarem a salvar demasiadas pessoas no Mediterrâneo”.A notícia surpreendeu – e revoltou Rodrigo Aleixo e as pessoas com quem trabalha, no Teatro Gíria, e foi o suficiente para que reunisse um grupo de atores, incluindo Manuela Couto e Bárbara Branco, e fizesse um espetáculo sobre o drama dos refugiados.o encenador Rodrigo Aleixo, que está a apresentar ‘Free’ (‘Livres’), no Teatro Mirita Casimiro, em Cascais.“A peça levanta várias questões”, elucida. “Incluindo o facto de estarmos a ajudar os ucranianos mas não os afegãos, por exemplo”, acrescenta.