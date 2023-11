"Não é magia, a Dua Lipa é a primeira grande confirmação do

com um concerto imperdível no dia 12 de julho", lê-se.





Dua Lipa regressa a Lisboa no próximo ano para um concerto no palco principal do NOS Alive. A informação foi esta segunda-feira pela organização do festival.O concerto acontece dia 12 de julho.A cantora de música pop esteve em Lisboa em 2022 para um concerto no Altice Arena.