Duas magníficas faenas de Manuel Dias Gomes e de Juanito

Depois de 51 anos, o Campo Pequeno voltou a assistir a uma corrida de toiros com três matadores portugueses que, com muita determinação e contra as maiores dificuldades se vão mantendo em atividade trajando de seda e oiro, como as grandes figuras das arenas do planeta taurino se distinguiram.

Na pátria do toureio a cavalo e dos forcados é de facto necessária muita coragem para manterem vivo o toureio a pé. As empresas são renitentes na contratação de novilheiros e matadores e os nossos espadas têm de aproveitar as oportunidades que lhes surgem. É claro que Juanito está mais placeado e a sua alternativa foi esta temporada.

Com a direção de Ricardo Dias, assessorado pelo veterinário Jorge Moreira da Silva, apresentaram-se os matadores nacionais António João Ferreira, Manuel Dias Gomes e João Silva ‘Juanito’, para tourearem exemplares da ganadaria Calejo Pires que fez a sua estreia em Lisboa.

António João toureou bem o complicado toiro que abriu praça. Verónicas templadas e remate com meia superior. Bem bandarilhado o toiro chegou à muleta e não permitiu grande luzimento.

No segundo da noite Manuel Dias Gomes, depois de cingidas verónicas, teve uma faena de muleta variada e com bastante mando. Grande faena ao som de música. O mais jovem, na idade e na carreira de matador, mostrou que tem mais traquejo. Sobretudo com a flanela, o matador alentejano esteve correto e bordou uma faena muito aplaudida.

O quarto da ordem, um mansote que obrigou António João a grande esforço. E ao arrimar-se sofreu perigosa voltareta que o deixou fisicamente abalado. Terminou a faena e recolheu de maca à enfermaria.

O quinta, deixou-se tourear mas, foi necessário que Manuel Dias Gomes o toureasse dentro da córnea, pois logo que aliviava o toiro não queria peleja. Derechazos muito templados, mas sempre com o toiro a querer fugir.

No último da noite, Juanito voltou a estar bem e aproveitou as investidas do toiro ao longo da arena.

De salientar os passes pela direita de joelhos em terra muito aplaudidos. Prosseguiu com excelentes passes pelos dois pitons e uma bonita série com cambio de mãos. Faena que dá força ao jovem matador. Houve magníficos pares de bandarilhas, sobretudo de João Ferreira, João de Oliveira e Cláudio Miguel.

A praça registou uma assistência de cerca de meia casa e com uma nota muito significativa da presença de largas centenas de jovens dos dois sexos. Corrida bem dirigida.