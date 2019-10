Dupla de heróis volta a dar luta no cinema

Passaram 35 anos desde que Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger protagonizaram o primeiro ‘Exterminador Implacável’ (1984).A dupla voltaria a juntar-se ao cineasta James Cameron em 1991, para ‘O Dia do Julgamento’, até agora a película mais rentável da saga (faturou 470 milhões de euros).Em ‘Destino Sombrio’, que chega esta quinta-feira às salas, os dois atores, respetivamente com 63 e 72 anos, voltam a encarnar as personagens mais emblemáticas das suas carreiras. E, apesar dos cabelos brancos, ainda dão luta.Desta vez, Sarah Connor e o ciborgue T-800 - que agora se chama Carl - juntam-se a Grace (Mackenzie Davis), uma guerreira do futuro, para proteger Dani Ramos (Natalia Reyes), futura líder da Resistência, das máquinas assassinas da Skynet.Três meses antes de começar a gravar, Schwarzenegger foi operado pela segunda vez ao coração. "Isso deu-me um propósito", disse o ator, que conseguiu recuperar em tempo recorde."Se existir força de vontade, o corpo responde." Foi fácil convencê-lo a voltar à saga, depois de ter participado em quatro dos cinco filmes da série. O mesmo não se pode dizer de Hamilton, que teve de ser aliciada por Cameron, seu ex-marido. "Ele só me convenceu depois de me mostrar o guião", revela a atriz.mil milhões de euros. É quanto já rendeu toda a saga de ‘Exterminador Implacável’, composta por seis filmes, incluindo ‘Destino Sombrio’, que esta quinta-feira estreia em Portugal.James Cameron escreveu, produziu e realizou os dois primeiros filmes da série ‘Exterminador Implacável’, em 1984 e 1991. Regressa agora à saga com ‘Destino Sombrio’, como autor e produtor. Tim Miller dirige.‘Destino Sombrio’ funciona como sequela de ‘Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento’. Ação decorre 27 anos depois dos acontecimentos deste filme.