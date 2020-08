Durante as próximas semanas há árvores em Lisboa que vão ganhar olhos gigantes

Já a partir deste sábado, dia 29 de agosto, até ao final do mês de setembro, dez árvores entre o Saldanha e o Cais do Sodré vão olhar para si com dois olhos gigantes insufláveis.

Denominada "Outro Olhar", esta instalação é da autoria da dupla de artistas Filthy Luker & Pedro Estrellas, que criam obras de arte insufláveis há mais de 20 anos.

Os olhos serão compostos por tecidos recicláveis e prometem não passar despercebidos. O objetivo é alertar para as árvores que integram a paisagem da capital portuguesa, que este ano "carrega" o título de Capital Verde Europeia.

Este conjunto de olhos gigantes também poderá ser visto na Avenida da Liberdade, nos Restauradores e na zona do Rossio.