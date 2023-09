D'ZRT cancelam presença na Semana Académica reagendada para 2024

Os D'ZRT cancelaram a presença na Semana Académica de Lisboa, reagendada para 2024 devido à falta de adesão do público aos últimos três dias do festival.Através de uma publicação na rede social Instagram, a banda destacou a "grande tristeza" com que recebeu a notícia do cancelamento do evento, afirmando que informou a organização de que não fará parte "de futuras edições" no próximo ano."A nossa história não acaba aqui", concluíram os D'ZRT, que agradecem "o amor e o carinho de milhares de fãs" num "ano mágico".Esta terça-feira, a organização do festival assegurou que os bilhetes comprados para os dias 28, 29 e 30 de outubro de 2023 permanecem válidos para maio de 2024.