E a música mais procurada de sempre no Shazam é... 'Dance Monkey'. Conheça o Top 10

Toni Elizabeth Watson está no topo de uma lista que conta ainda com músicas de Lilly Wood & The Prick & Robin S e Passenger no Top 3.1 - Tones and I "Dance Monkey"2 - Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick "Prayer in C"3 - Passenger "Let Her Go"4 - Avicii "Wake Me Up"5 - Major Lazer "Lean on"6 - Ed Sheeran "Thinking Out Loud"7 - Sia "Cheap Thrills"8 - Gotye "Somebody That I Used to Know"9 - Kings, Cookin’ on 3 Burners "This Girl"10 - Hozier "Take Me to Church"