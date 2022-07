Depois de terem cancelado o regresso a Portugal em 2021, por causa da pandemia, os Iron Maiden voltam para acertar calendário com os fãs portugueses, no próximo domingo, 31, no Estádio Nacional, no Jamor (Oeiras).



“É bom estarmos de volta à estrada e é muito bom ver os miúdos outra vez”, ironiza o guitarrista Dave Murray, de 65 anos.









Ver comentários