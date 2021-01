O maestro António Vitorino Almeida recorda o fadista Carlos do Carmo como "o seu melhor amigo" e "um dos maiores artistas que este país já alguma vez teve".Calos do Carmo morreu esta sexta-feira, aos 81 anos, no hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima de um aneurisma.António Vitorino Almeida diz que o fadista era "uma pessoa extraodinária" e que acrescenta que este último ano e meio foi muito difícil para Carlos de Carmo devido a questões de saúde.