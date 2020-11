Muitos não saberão mas, além de escritor, Eça de Queiroz foi um destacado diplomata, tendo desempenhado funções em Cuba, Inglaterra e França. Ora, é este lado menos conhecido do romancista, sobretudo o da sua primeira missão em Havana (Cuba), onde esteve durante 14 meses, entre 1872 e 1873, que é mostrado no filme ‘O Nosso Cônsul em Havana’. A estreia acontece esta quinta-feira nas salas nacionais, depois da antestreia dia 13 no Teatro da Trindade, em Lisboa, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa.





Realizada por Francisco Manso, a longa-metragem, que é uma adaptação da série que já passou na RTP, foca-se, por exemplo, no papel importante de Eça na defesa dos direitos humanos naquele país, nomeadamente dos chineses que eram escravizados. “Ele aproveitava o facto de eles virem do porto de Macau para convencer as autoridades de que afinal eram portugueses, e assim defendê-los. É impressionante com em apenas 14 meses ele conseguiu impor o seu cunho”, conta ao CM Elmano Sancho, ator que veste a pele de Eça. “Eu já tinha feito de Mário Cesariny, Salazar e agora Eça. Representar figuras tão importantes para a História de Portugal é sempre um presente para um ator”, acrescenta.







Cinema português adiado para 2021

As restrições impostas pelo Governo e a incerteza sobre a evolução da pandemia da Covid-19 levaram pelo menos dois distribuidores nacionais a adiarem para 2021 as estreias de alguns filmes portugueses, entre os quais ‘Bem Bom’, ‘Sombra’ e ‘Amadeo’.