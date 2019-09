Ed Sheeran acusado de plagiar três canções

Como não há duas sem três, o músico britânico Ed Sheeran, de 28 anos, enfrenta uma nova acusação de plágio – a terceira desde o início da carreira, em 2011.Agora, a empresa que detém os direitos de parte do catálogo de Marvin Gaye – a Structured Asset Sales – está a processar o cantor por alegadamente ter plagiado o tema ‘Let’s Get it On’, de 1973, na canção ‘Thinking Out Loud’, de 2014. A queixosa pede mais de 90 milhões de euros de indemnização.O primeiro caso a ensombrar a carreira de Ed Sheeran aconteceu em 2016, com o tema ‘Photograph’, que os compositores Thomas Leonard e Martin Harrington acusaram de roubar a canção ‘Amazing’, popularizada por Matt Cardle, vencedor do concurso ‘X Factor’. O caso nem chegou a tribunal: foi resolvido por acordo entre as partes, com Sheeran a entregar 19 milhões de euros aos queixosos.Mais complicada é outra situação ainda pendente e que diz respeito ao tema ‘Shape of You’ – um dos maiores sucessos do cantor. O músico Sam Chokri garante que o refrão é uma cópia descarada de ‘Oh Why’, uma canção que ele próprio tomou a iniciativa de enviar a Ed Sheeran em 2015, quando se propôs para trabalhar com ele.Por ordem do tribunal, Sheeran deixou de receber direitos de autor relativos ao tema, até que a situação fique resolvida, o que deverá acontecer no próximo ano. Por tudo isso, Sheeran já disse aos fãs que se vai retirar de cena, "pelo menos durante os próximos 18 meses".