Ed Sheeran foi o artista que mais tocou nas rádios de todo o Mundo durante o ano de 2021. O músico britânico, de 30 anos, somou 4,3 milhões de reproduções. Em segundo lugar ficou Dua Lipa com 4,2 milhões e em terceiro The Weeknd com três milhões. Os dados são da empresa Viberate, que analisou 24 mil estações de rádio em 150 países.