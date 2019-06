Ed Sheeran vira edição limitada de garrafas de "Edchup"

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran uniu-se com a Heinz, uma marca de ketchup, para celebrar uma edição especial do Dia Nacional do Ketchup.



Depois de vários rumores, Ed Sheeran e a Heinz lançaram em conjunto o "Heinz Edchup".

"É realmente real", disse o cantor sobre as embalagens que continuam a ser um verdadeiro sucesso de vendas nos supermercados britânicos.

Esta nova parceria não foi novidade para os fãs, uma vez que Ed Sheeran sempre expressou o amor que sentia pelo molho. Para além de ter tatuado o logótipo da marca Heinz no seu ombro, o jornal britânico The Sun, relatou em janeiro de 2018, que o cantor tem uma assistente que lhe trata de levar uma garrafa de Ketchup sempre que o cantor deseje.

Foram várias as vezes em que o artista falou sobre o amor pelo condimento nas entrevistas dadas ao longo dos últimos anos.

Em comunicado, Heinz confirmou que o Ketchup tem o mesmo sabor, no entanto, as embalagens são de edição limitada.