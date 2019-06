Eddie Veder regressa a Portugal sozinho mas muito bem... acompanhado

Pela terceira vez em sete anos, Eddie Vedder regressa esta noite a Portugal, sem os seus Pearl Jam, para um espetáculo na Altice Arena, em Lisboa. O músico, no entanto, não deixará esquecer a sua banda de sempre, uma vez que boa parte do espetáculo conta com músicas do grupo.Mas há mais. O americano volta a Lisboa na companhia de um repertório de luxo com inúmeras versões de outros artistas: Beatles, Cat Power, Clash, Neil Young, Pink Floyd ou Tom Petty, entre outros. Na decorrente digressão europeia, que arrancou a 9 de junho, em Amesterdão, o músico até já cantou Tom Waits e Metallica.Em Itália, segunda-feira, Eddie Vedder deu, por exemplo, o pontapé de saída do concerto com uma adaptação de um tema de Warren Zevon (‘Keep Me In Your Heart’), a que se seguiram canções de Cat Stevens (‘Don’t Be Shy’) e The Beatles (‘You’ve Got to Hide Your Love Away’).Alternando entre a guitarra elétrica, a acústica e o seu ukulele, Eddie Vedder chega mesmo a ser acompanhado, em alguns temas, por um pequeno ensemble de cordas, o Red Limo String Quartet.Mas o concerto, que andará perto das três dezenas de canções, terá o seu enfoque sobretudo no repertório dos Pearl Jam. Temas como ‘Sometimes’, ‘Better Man’, ‘Porch’, ‘Long Road’, ‘Small Town’ , ‘Indifference’ ou ‘Eldery Woman’ deverão ser escutados esta noite. O espetáculo, esgotado há três meses, tem Glen Hansard na primeira parte.