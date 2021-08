O músico Bryan Adams é o responsável por fotografar o icónico calendário Pirelli do próximo ano e já foram revelados os primeiros detalhes. A edição de 2022 terá como título ‘On The Road’ (‘Na estrada’) e é uma homenagem aos músicos e à vida em digressão.A nova edição do famoso calendário contará com alguns dos maiores nomes do mundo da música: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent e Kali Uchis. As produções fotográficas foram feitas nas ruas de Los Angeles (Estados Unidos), no Palace Theatre e no Hotel Chateau Marmont.