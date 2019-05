Editor e colaborador do CM Manuel de Brito morre aos 68 anos

Um homem culto, inteligente, bem-disposto e com quem se estava sempre a aprender. Eis como amigos e colegas de Manuel de Brito recordam o editor e colaborador do, que morreu na madrugada deste sábado, aos 68 anos, vítima de cancro.Manuel de Brito cursou Letras, iniciou a sua atividade profissional na imprensa no início da década de 70 e tornou-se conhecido como editor, ao fundar e dirigir a Contexto Editora durante mais de duas décadas. Foi nessa atividade que se cruzou com João Soares, de quem se tornaria amigo. "Conhecemo-nos quando éramos ambos editores e tornámo-nos próximos", recorda o político, que posteriormente convidou Manuel de Brito para integrar as comissões para as suas candidaturas à Câmara de Lisboa."Ele apoiou-me, apesar de ter ideias diferentes das minhas. Foi do PC e até da extrema-esquerda, mas era, antes de mais, um homem inteligente e com bom gosto", diz João Soares.Em 2003, Manuel de Brito juntou-se ao publicitário António Reis e ao cartoonista Luís Afonso para fundar a empresa de conteúdos Dar o Litro, responsável por várias colaborações com o grupo Cofina – nomeadamente a página ‘Bananal’, tão popular junto dos leitores doA doença foi-lhe diagnosticada em 2014, mas não lhe fez perder o gosto da vida. "Era uma pessoa bem-disposta", diz Luís Afonso. Até à hora de fecho desta edição, não eram conhecidos os pormenores do funeral de Manuel de Brito.