A rentrée literária anunciou uma panóplia de novidades aos leitores. As propostas multiplicam-se entre as editoras do setor livreiro que tentam fazer frente à crise. ‘Histórias Bizarras’, da polaca Olga Tokarczuk, e ‘Junto ao Mar’, do tanzaniano Abdulrazak Gurnah, ambos prémios Nobel e editados pela Cavalo de Ferro, são propostas peso e chegam às bancas ainda este mês.









Quanto à Porto Editora, propõe uma homenagem a José Saramago escrita pela mulher, a jornalista Pilar del Río, intitulada ‘A Intuição da Ilha’, e ainda o Nobel nigeriano Wole Soyinca com ‘Crónicas do Lugar do Povo mais Feliz da Terra’. ‘Abelhas Cinzentas’, de Andrei Kurkov, um dos mais importantes escritores ucranianos da atualidade, também merece nota. A ASA publica ‘Linha da Frente’, o romance de Arturo Pérez-Reverte que aborda a guerra civil espanhola, enquanto a Caminho dá destaque a ‘História de Roma’, de Joana Bertholo. Já a Leya aposta no novo romance de António Lobo Antunes no ano do seu 80º aniversário, ‘O Tamanho do Mundo’.

Mas os lançamentos não ficam por aqui. A Bertrand dá destaque a ‘A Minha História na Física — O Voo dos Estorninhos e Outros Sistemas Complexos’, de Giorgio Parisi, Nobel da Física 2021. No campo da não ficção, surge ‘As 7 Vidas de José Saramago’, de Miguel Real e Filomena Oliveira, na Companhia das Letras, e ‘Viagem ao Coração de uma Guerra Futura’, do jornalista Paulo Moura, na Objectiva. A Contraponto destaca ‘As Cores das Coisas’, de Rosa Alice Branco, e a Quetzal ‘A Mais Secreta Memória dos Homens’, de Mohamed Mbougar Sarr, que foi Prémio Goncourt em 2021.