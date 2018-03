Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Editors: “Estamos a criar uma sociedade egoísta”

Banda britânica lança novo disco, 'Violence', um trabalho que versa muito sobre a condição humana

Por Miguel Azevedo | 17:16

Aos 16 anos de carreira, o grupo de Birmingham lança aquele que é, provavelmente, o melhor disco da sua hstória. Para já, 'Violence' é seguramente o melhor álbum do ano. Falámos com o baterista Ed Lay sobre as motivções que estiveram por detrás das novas canções.



É verdade que o novo disco, ‘Violence’, foi escrito em ambiente rural? Vocês sentiram essa necessidade de se isolarem para compor? Porquê um retiro?

Ed Lay - Na verdade, embora o nosso estúdio estivesse, de facto, numa zona rural, nós assentámos arraiais na cidade de Oxford, para que nos pudéssemos envolver com ela e com as suas gentes. O álbum anterior, ‘In Dream’, foi feito numa localidade muito remota a oeste da Escócia, onde estivemos sozinhos durante várias semanas, por isso este foi mais um retorno à civilização.



E como é que decorreu o processo de composição dos novos temas?

Foi um processo muito comum entre nós. Habitualmente, todos trazemos sugestões para as diferentes secções da banda e todos tentamos envolver-nos com novas ideias.



E como é que fazem quando as coisas não funcionam? Todas as bandas passam por esses momentos?

Se há um dia em específico em que uma determinada música não está a funcionar, rapidamente fazemos por manter a energia na sala muito positiva.



Consta que este álbum começou a ser feito durante um período de doença de Tom Smith (vocalista). O que aconteceu?

O Tom teve, de facto, um período de doença que nos levou a cancelar algumas datas europeias e americanas. Foi esse facto que nos levou, aliás, a mudar para Oxford para compor o disco, pois era relativamente perto de casa dele. Isso ajudou muito na sua recuperação. Nós escrevemos este álbum juntos durante um período bastante longo, porém, quando acabámos, tudo já tinha regressado à normalidade.



Vocês dizem que neste álbum existe um equilíbrio muito grande entre as guitarras e a eletrónica, como nunca antes tínhamos ouvido. Pode-se dizer que há uma nova dimensão na música dos Editors?

Eu acho que nós sempre pensámos neste equilíbrio, mas nos registos anteriores andámos ali descontroladamente entre a música orgânica e a eletrónica. Neste álbum parece que combinamos todos os nossos gostos juntos de uma forma mais harmoniosa. Não menos importante foi o facto de termos tido dois produtores (Benjamin John Power e Leo Abrahams) de cada um desses mundos para nos ajudar a superar as nossas lacunas musicais.



Este disco parece situar-se algures entre a raiva (‘Hallelujah (So Low)’) e a quase redenção (‘No Sound But The wind’). Que motivações estiveram por de trás destas novas músicas e porquê?

Nós sempre tendemos a escrever músicas para nos conectarmos emocionalmente, tanto através do movimento da música como da letra. Nós não comentamos necessariamente os acontecimentos atuais em sentido literal, embora sejamos obviamente afetados por eles. Então, as nossas experiências e perceções de vida estão todas refletidas naquilo que criamos.



O tema ‘Hallelujah (So Low)’ foi escrito depois de terem visitado um campo de refugiados no norte da Grécia. Como foi essa experiência para vocês?

Foi muito triste, mas encorajadora ao mesmo tempo. Todos nós precisamos de assumir muito mais responsabilidade para cuidarmos dos nossos semelhantes. A mim aflige-me muito pensar que nos estamos a tornar numa sociedade muito mais insular e egoísta, quando nos devemos tornar mais abertos e aceitarmo-nos uns aos outros.



O que é que se aprende quando se é confrontado com a miséria da condição humana?

Devíamos aprender a ser agradecidos pelo que temos em todos os momentos da nossa vida. Eu vivo uma vida maravilhosamente privilegiada, principalmente porque nasci num lugar seguro num tempo civilizado na história. Alguém que neste momento está a fugir de uma situação ameaçadora para encontrar um lugar seguro não teve a sorte que eu tive. Precisamos de ter empatia para com essas pessoas e pensar como precisaríamos da ajuda de outros se as nossas situações fossem revertidas.



Vocês dizem que ‘Violence’ explora "a necessidade de conexão humana". Num mundo tão fútil e vazio, a música parece ser uma das poucas coisas que realmente conecta as pessoas entre si. Como músicos, vocês sentem que têm uma espécie de missão?

Eu não sinto que tenhamos propriamente uma missão, mas reconheço que o produto do que fazemos é um escape para muita gente. Eu sinto que posso ser tão livre quanto gosto sempre que escrevo e toco com meus companheiros de banda. Então espero que as pessoas tenham algum tipo de liberdade quando nos ouvirem também.



Em vários momentos, este álbum parece uma declaração antipoder e antipolítica. Quais são as vossas principais preocupações políticas?

Obviamente o Brexit, porque eu acho que é desperdiçar as fantásticas relações que temos com toda a Europa. Eu sinto que nos estamos a afastar do mundo num momento em que todos devemos estar integrados, aprendendo e cuidando uns dos outros mais do que nunca.



Nos últimos anos, testemunhámos a violência terrorista em concertos musicais, como Eagles of Death Metal, em Paris, ou Ariana Grande, em Manchester. Como viram esses dois atos?

Foram tão catastróficos para as famílias dos envolvidos… Eu acho que nunca me tinha sentido tão triste na minha vida como aquando da noite dos ataques de Paris. Foi um assalto à nossa liberdade numa área específica à qual eu entreguei e dedico a minha vida. Foi completamente devastador.



‘Violence’ é um daqueles discos que devia ser ouvido do início ao fim, canção a canção, mas, infelizmente, hoje existe uma lógica de mercado que leva as pessoas a escutar somente singles. Ainda vale a pena gravar álbuns nos dias de hoje?

Claro, mesmo que seja pela banda ... mas eu acho que as pessoas ainda se preocupam com os álbuns. É um ótimo testemunho da carreira de uma banda num determinado momento.



Vocês já completaram 15 anos de carreira. Estão satisfeitos com tudo o que conseguiram?

Claro que sim, mas sentimos que ainda temos muito mais para dar. Nos últimos anos sentimos que nos estamos a ligar de forma diferente com o nosso público e hoje estamos a desfrutar deste desafio de tocar em espetáculos maiores.



Vocês conheceram-se quando ainda estudavam tecnologia musical na Universidade de Staffordshire. São hoje pessoas muito diferentes?

Sim, somos bastante diferentes. Ao longo do tempo a banda também mudou de formação e por isso hoje existe uma vibração completamente diferente. Às vezes, no entanto, quando estamos na sala de ensaio ainda conseguimos ter aquele sentimento como se nos estivéssemos a reunir pela primeira vez. E isso é algo para saborear.



MEMÓRIAS DE PORTUGAL



Já tocaram algumas vezes em Portugal. Que memórias guardam das vossas passagens por cá?

Uma das minhas noites favoritas foi há uns anos num pavilhão em Lisboa. Foi uma loucura, um sucesso totalmente inesperado entre um grupo de pessoas que estavam entusiasmadas com a nossa música.



O que conhecem de Portugal ou de música portuguesa?

Passei horas maravilhosas a passear em muitas cidades de Portugal. Tocámos também em salas maravilhosas como o Coliseu no Porto ou o Campo Pequeno em Lisboa. É sempre um prazer visitar Portugal.



Quando é que regressam com este novo disco?

Estamos ansiosos por voltar a Portugal para nos reencontrarmos com os fãs portugueses. Parece que já passou tempo demasiado. Tenho a esperança de que as pessoas gostem deste disco e que em breve sejamos convidados para tocar em Portugal.