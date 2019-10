Elton John e o vício da droga: "A cocaína deixava-me excitado"

O músico Elton John escreveu a sua primeira autobiografia que é lançada esta terça-feira. "Me" é o nome do seu novo trabalho, no qual aborda o seu passado, nomeadamente com drogas.Segundo avança o jornal Mirror, o cantor fala sobre o uso da cocaína e os momentos mais tensos do vício, bem como a sua reabilitação."A cocaína deixava-me excitado. Era afrodisíaco. Por outro lado, não me deixava tocar. Não conseguia fazer nada sem usar a cocaína. Acho que foi por isso que não contraí HIV nos anos 80. Não ligava muito a sexo, só à droga. Quase me matou, mas também me salvou, de certa forma", disse o cantor, que diz ter ficado nove meses sem tocar em droga."Cheguei a ter convulsões durante a noite. As pessoas encontravam-me no chão e colocavam-me na cama. Depois experimentava mais cocaína. Era um horror", continuou Elton John."Era muito complicado ficar sóbrio, mas trabalhei muito duro. Acordava às 6h00 da manhã, partilhava quarto, arrumava a cama, trabalhava numa lavandaria, mas não sabia bem o que andava a fazer", sublinhou o músico.Em entrevista à rádio americana NPR, o artista de 72 anos falou também sobre a sua carreira musical e a família, confessando que o seu pai "odiava" o facto de ser uma estrela de rock."E eu odiava a forma como eu tratava as pessoas, como me comportava. Odiei aquilo em que me tornei", admitiu.