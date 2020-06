Elton John é quem mais fatura na pandemia

O primeiro semestre de 2020 revelou-se dramático para a maioria dos artistas, que sofreram avultadas perdas monetárias devido à pandemia de coronavírus. A revista ‘Forbes’ já analisou os rombos económicos e concluiu que Elton John escapou à regra e continua com as finanças saudáveis. De acordo com a publicação, o artista britânico acumulou, entre maio de 2019 e o mesmo mês deste ano, 71 milhões de euros, sendo o mais bem pago do mundo da música neste período.Elton John fica, assim, à frente, de grandes nomes como Rolling Stones ou Phil Collins, estes mais afetados devido à pandemia.O artista surge em 14º lugar no ranking das personalidades mais bem pagas do Mundo, de todas as áreas [é o primeiro da música]. Seguem-no nomes como Ariana Grande, Jonas Brothers, Ed Sheeran ou Taylor Swift. Da lista fazem ainda parte os americanos Eagles, com 36 milhões de euros amealhados, os Metallica, com 35 milhões, e os míticos Bon Jovi, com 33 milhões de euros.Ronaldo surge no top 5 desta lista de milionários com 92 milhões de euros conquistados no último ano. Em primeiro lugar está a empresária Kylie Jenner com519 milhões.