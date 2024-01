Elvis Presley "volta" aos palcos em inteligência artificial

Elvis Presley vai voltar aos palcos. Numa experiência envolvente, a inteligência artificial vai trazer o "Elvis Evolution", um concerto que contará com projeções holográficas do cantor, criadas a partir de fotografias e vídeos seus.O espetáculo terá a presença de uma figura digital em tamanho real de Elvis Presley e haverá ainda experiências de realidade aumentada, teatro ao vivo e efeitos multissensoriais.O concerto vai estrear em Londres, em novembro, e depois segue para Las Vegas, Berlim e Tóquio.O local do concerto em Londres ainda não foi confirmado, mas a organização disse que haverá um bar e um restaurante cm a temática de Elvis e música ao vivo.Os britânicos especialistas em entretenimento imersivo, Layered Reality, garantiram os direitos globais do "Elvis Evolution". A empresa já produziu outras experiências imersivas, como o "The Gunpowder Plot" e "The War of The Worlds".À BBC a empresa contou que que espetáculo será uma "experiência de concerto de cair o queixo", onde a figura de Elvis em tamanho real "apresentará momentos icónicos da história musical".O CEO garante a experiência oferece ao público uma "visão mais profunda da vida de Elvis, transportando os fãs de volta ao longo das décadas para vivenciar a sua ascensão à fama, a sua personalidade grandiosa e o movimento cultural que ele catalisou nas décadas de 1950 e 1960".

Presley, que completaria 89 anos a 8 de janeiro, ganhou fama na década de 1950 e é conhecido por sucessos como "Hound Dog" e "Suspicious Minds". O cantor morreu em 1977 aos 42 anos.