Emilio Moret canta com Fábia Rebordão e Lucibela

Durante 22 anos, em Cuba, Emilio Moret fez parte do famoso Septeto Habanero, que gravou um disco com o cantor português Vitorino, por alturas da Expo 98. Durante a sua vida também se cruzou com Cesária Évora, de quem recorda a voz doce, e o carácter simples.

‘El guapo del Son’, como também é conhecido Emilio, voltou a Portugal e gravou o tema que dá nome ao seu novo álbum, ‘Por la felicidad’, com a fadista Fábia Rebordão e a cantora cabo-verdiana Lucibela.





"Sinto-me muito satisfeito por a editora Lusafrica me ter dado a oportunidade de gravar este disco. Tem 10 temas, sobretudo do estilo ‘Son’, a música que caracteriza Cuba. Chama-se ‘Por la felicidad’", informa o cantor.

Uma noite foi convidado por Lura para ouvir uns fados no Bairro Alto, e ao ouvir a cantora interpretar um fado, lembrou-se de Cesária Èvora, e de um tema em que já tinha trabalhado anteriormente. "Rapidamente disse: o tema chama-se ‘Por la felicidad’, fi-lo com dois géneros, fado e morna. O disco incluí vários temas que falam da felicidade, da amizade e da harmonia. Oxalá este sirva como um conselho, para que no mundo se viva com felicidade. Oxalá. Pode ser possível", conta Emilio Moret.

"Gostei muito de cantar com a Fábia Rebordão e a Lucibela. A Fábia é muito inteligente. Aprende as coisas rapidamente. No tema ´Por la felicidad’, tinha feito a voz para um homem, e ela disse que não importava. E cantou-a com uma fidelidade tremenda. E a Lucibela, tem uma bonita voz. Fiquei muito feliz com o empate que aconteceu com estas três vozes, muito contente com o trabalho. Obrigado Lucibela. Obrigado Fábia. Obrigado a todos", conclui ‘El guapo del Son’.

A apresentação do disco vai ser na próxima sexta-feira, 23 de junho, pelas 18h30m, na Fnac do Chiado. Durante o mês de julho o cantor vai estar nos Países Baixos, Bélgica, e em setembro na Polónia.