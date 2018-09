Emissão filatélica homenageia Património da Unesco

Perto de meio milhão de selos vão divulgar por todo o Mundo peças do artesanato português.

Por J. Pires Santos | 17:38

Os selos da nova emissão filatélica dos Correios de Portugal vão ajudar a perpetuar os tradicionais fabricos de chocalhos de Alcáçovas; o processo de confeção da louça preta de Bisalhães e a produção de Figurado em Barro de Estremoz – todos integrados na lista de Património Cultural Imaterial da UNESCO.

Com a taxa de 0,86 euros, porte para o correio europeu, os três excelentes selos homenageiam as últimas nomeações portuguesas de Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Perto de meio milhão de selos vão divulgar por todo o Mundo peças do artesanato português que se produzem há séculos em Portugal, como é o caso do Figurado em Barro de Estremoz, cujo selo apresenta a peça ‘O Amor é Cego’, do Atelier Ricardo Fonseca. Outro selo reproduz o processo de fabrico de chocalhos de Viana do Alentejo e, por último, as peças de barro preto da Louça de Bisalhães.

O design dos selos é da autoria do Atelier Pendão & Prior – Fernando Pendão.