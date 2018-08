Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enchente no arranque do Festival Paredes de Coura

Abertura dos concertos ficou a cargo da banda de Leiria Grandfather’s House.

Por José Eduardo Cação | 01:30

Milhares de pessoas estiveram esta quarta-feira no arranque de mais uma edição do Festival Vodafone Paredes de Coura, que por esta altura enche o parque e as margens do rio Taboão de música alternativa e bom ambiente.



A abertura dos concertos ficou a cargo da banda de Leiria, Grandfather’s House, mas a banda mais esperada era outra.





"É a primeira vez que venho e estou a adorar. Foi recomendado por um amigo português. É fantástico", diz Juanjo Galhardo, que veio da Galiza.



Neste primeiro dia, outro dos nomes esperados foram os portugueses Linda Martini, que levaram ao delírio milhares de fãs.



O ator e DJ português Nuno Lopes fechou a primeira noite da festa, que vai durar até sábado, naquele que é considerado o habitat natural da música.