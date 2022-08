O Sol da Caparica, o festival da lusofonia por excelência nesta época de música ao vivo, arrancou esta quinta-feira, no Parque Urbano da Caparica, em Almada, com uma plateia esgotada. Cerca de 35 mil pessoas celebraram o verão e a música em língua portuguesa ao som de Jimmy P - que fez as honras de abertura do principal palco do evento - Virgul, Calema, Wet Bed Gang, Clã e Fernando Daniel.









