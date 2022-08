O segundo dia do Festival Meo Sudoeste ficou marcado pela atuação dos Major Lazer, que garantiram a maior enchente do festival que termina este sábado, da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.



O trio de artistas agitou a multidão formada por jovens que dançaram ao longo de todo o espetáculo.









