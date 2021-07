Eric Clapton rejeita tocar em eventos onde seja obrigatório passaporte de vacinação

O músico Eric Clapton anunciou que não vai tocar em eventos que coloquem obrigatoriedade na apresentação da prova de vacinação.A reação do artista surge depois do Governo britânico revelar que o acesso a concertos e discotecas só será possível a quem apresente um passaporte de vacinação válido.Eric Clapton sublinhou que não pretende tocar em palcos onde à sua frente esteja uma audiência discriminada.Recorde-se que o músico partilhou em maio as experiências "severas" que sofreu após ser vacinado com o fármaco da AstraZeneca contra a Covid-19.