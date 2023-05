Escola da Noite apela à liberdade e ao amor com nova peça

Um grupo de saltimbancos chega a uma praça, assenta arraiais, e começa a desfilar histórias que formam um compêndio de sabedoria popular. O que sabem fazer os artistas? Contar histórias, iludir os outros e ser mestres na cama. Pelo menos assim são retratados na peça ‘O Homem do Caminho’, que a Escola da Noite estreia, em coprodução com a Quinta Parede, quarta-feira, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. A encenação é de José Caldas e o texto de Plínio Marcos (1935-1999), ator, encenador, jornalista e escritor maldito, autor que a ditadura militar silenciou no Brasil."Originalmente, o texto era um conto que o Plínio transformou em monólogo para teatro. Passei-o para diálogo e interpreto-o ao lado de Allex Miranda e Juliana Roseiro", revela José Caldas, que diz que o espetáculo é um apelo à união. "Gosto da peça porque é uma metáfora da vida do artista, mas também porque contém uma espécie de religiosidade, no sentido em que apela à união de todos os seres humanos", conclui.