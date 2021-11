O cantador Augusto Canário, ícone da cultura popular e mestre das desgarradas, está a levar às escolas do Alto Minho um projeto que tem como principal objetivo de ensinar e promover o gosto pelas cantigas ao desafio.O programa integra a realização, até ao próximo dia 21, de dez concertos em dez concelhos diferentes do Alto Minho, com cantadores e cantadeiras de todas as regiões do País.