Escritor Paul Auster perde filho e neta para as drogas

O filho do famoso escritor norte-americano Paul Auster foi esta terça-feira encontrado morto, em Nova Iorque (Estados Unidos), ao que tudo indica devido a uma overdose. De acordo com as autoridades, Daniel Auster, de 44 anos, "foi encontrado com uma acumulação de drogas e uma dose semelhante à que costumava tomar, o que significa que a sua morte pode ter sido acidental."Daniel aguardava julgamento pela morte da filha Ruby, de apenas 10 meses, na sequência também de uma overdose em novembro do ano passado. O filho do escritor foi detido no domingo de Páscoa, sob a acusação de homicídio involuntário, mas ficou a aguardar julgamento em liberdade depois de o advogado ter convencido o juiz de que ele estaria em processo de reabilitação do consumo de drogas.A 1 de novembro do ano passado, Daniel ligou para a polícia e disse que não conseguia reanimar a filha, que estava ao seu cuidado depois de a mãe, Zuzan Smith, ter ido trabalhar. Dias depois, a autópsia da bebé foi tornada pública, confirmando a morte por overdose de fentanil, um opiáceo 50 vezes mais forte que heroína, mas sem revelar em que circunstâncias é que a menina teria ingerido a droga.Autor de culto, Paul Auster, de 75 anos, também é cineasta e em 2006 rodou o filme ‘The Inner Life of Martin Frost’, produzido por Paulo Branco. As drogas afastaram-no do filho (ator), fruto do seu casamento com a também escritora Lydia Davis, de quem se divorciou em 1978, mas este continuou a inspirar personagens das suas obras, como é o caso de ‘A Noite do Oráculo’ (2005).