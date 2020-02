Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está tudo a postos para que seja assinado esta sexta-feira, dia 7, a escritura de compra e venda da Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, pela produtora Everything Is New, representada pelo empresário Álvaro Covões, e pelo fundo Horizon Equity Partners, numa transação que deverá atingir a fasquia dos 37 milhões de euros.A transferência de propriedade surge depois de um longo processo (desde 2014) de insolvê... < br />