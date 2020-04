Espectáculo com representantes dos 41 países participantes substitui Festival Eurovisão da Canção 2020

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção foi cancelada, mas no dia em que deveria decorrer a final, 16 de maio, haverá um espetáculo que junta os cantores que deveriam representar os 41 países concorrentes deste ano.

"Depois do cancelamento do Festival Eurovisão da Canção 2020, a União Europeia de Radiodifusão e os seus membros holandeses NPO, NOS e AVRTTROS estão entusiasmados por confirmarem que estão a produzir um novo espetáculo, 'Eurovisão: Europa Shine a Light', que será exibido em vez da Grande Final, no dia 16 de maio às 21h00 [locais, 20h00 em Lisboa]", lê-se num comunicado disponível no 'site' oficial do concurso.

O espetáculo, que terá como anfitriões os apresentadores holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit, "honrará as 41 canções" que deveriam competir este ano, "num formato não competitivo, bem como várias surpresas para os fãs e espectadores".