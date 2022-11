A bailarina e coreógrafa brasileira Gaya de Medeiros estreia uma nova criação no Teatro do Bairro, Lisboa, no próximo dia 15 de dezembro. Trata-se de ‘BAqUE’, trabalho que a criadora descreve como “espetáculo-concerto e celebração” e que recria em cena um espaço onde “um coletivo de pessoas ‘trans’ experimenta uma utopia em que todos os corpos são iguais e já não existe género”.









Este ano, a coreógrafa criou a Braba.plataforma, que fomenta “ações criativas protagonizadas ou direcionadas a pessoas ‘Trans’ /Não binárias”.