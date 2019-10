Espetáculo de sucesso do Brasil volta ao Teatro Tivoli em Lisboa

Em 2004 e 2005, Marcos Caruso esteve em Portugal com a peça ‘Intimidade Indecente’, que protagonizava ao lado de Irene Ravache. Agora, o ator brasileiro está de volta.O texto é o mesmo, muda a atriz: Vera Holtz assume a personagem de Roberta, a mulher que Mariano não consegue deixar de amar, apesar de viverem, os dois, num "casa-separa durante várias décadas".O texto original, de Leilah Assumpção – cujas várias versões foram vistas até à data por mais de 400 mil espectadores –, sofreu alguns retoques, "para o atualizar", mas o essencial é o mesmo: uma história de amor que, com altos e baixos, nunca termina. Ou só terminará com a morte... O encenador da versão que já está em cena no Teatro Tivoli, em Lisboa, Guilherme Leme Garcia, diz que, "com intérpretes deste calibre não é preciso fazer muito"."São atores tão bons que o trabalho do encenador é só não atrapalhar", garante. E se Marcos Caruso, repetente no contacto com o público português, diz que está feliz por voltar a representar para "espectadores tão atentos" e que "parecem gostar tanto de ouvir as palavras proferidas em cena", Vera Holtz, que se estreia nos nossos palcos, acrescenta que é fantástico enfrentar as plateias lusas."As pessoas que veem novelas brasileiras, quando me encontram na rua, abordam-me de maneira muito gentil e desejam-nos sucesso com este projeto", disse ao. "Por isso, só posso esperar o melhor".O espetáculo estará em Lisboa até 03 de novembro. Depois, parte numa extensa digressão nacional, até 14 de dezembro.