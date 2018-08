Espetáculo interessante e pleno de emoção

Uma corrida especial no Campo Pequeno.

Por Joaquim Tapada | 21:19

A Praça do Campo Pequeno registou uma grande entrada de público justificada pelo bom cartel, em que os toiros da ganadaria Murteira Grave eram um aliciante especial. Com os consagrados António Telles e Luís Rouxinol e o jovem e valoroso João Moura Jr. e com os prestigiados grupos de forcados de Vila Franca de Xira e do Aposento da Moita estavam reunidas as condições para que os aficionados vivessem mais uma grande noite de toiros na Monumental de Lisboa.

E as expectativas não saíram goradas, muito pelo contrário, pois o Campo Pequeno teve o privilégio de assistir a um excelente evento tauromáquico, daqueles a que se costuma dizer "fazem aficionados à Festa".

Ao início do espectáculo foi guardado um minuto de silêncio pelo falecimento do antigo bandarilheiro e director de corrida António José Martins. Nem todos os toiros cumpriram, alguns não foram suficientemente bravos mas tiveram pela frente três ginetes que valendo-se da sua experiência e valor conseguiram ultrapassar as dificuldades que lhes surgiram.

António Telles lidou com a habitual classe e, tanto no seu primeiro, como no 4º. da noite esteve em plano de êxito, muito em especial no que abriu praça que ofereceu algumas dificuldades, mas que o Mestre António as ultrapassou com imenso valor. No fim da lide do 1º. toiro, o bandarilheiro João Boieiro cortou a coleta ao fim de 35 anos de profissional. O corte esteve a cargo do cavaleiro retirado Luís Miguel da Veiga, acompanhado por António Ribeiro Telles.

O cavaleiro Luís Rouxinol lidou o 2º. e 5º. da ordem e esteve com imensa categoria, na brega, na cravagem dos ferros e nos remates das sortes. Um grande cavaleiro que se mantém há anos numa posição cimeira da nossa Festa.

O 3º. e o último da corrida foram lidados por João Moura Jr. que lidou de forma superior o 6º. que foi talvez o toiro mais bravo da noite. Uma actuação de enorme classe e que confirma o aforismo popular "quem sai aos seus..."

Pelo grupo de forcados de Vila Franca de Xira pegaram Vasco Pereira, à 2ª., Márcio Francisco à 3ª. e Francisco Faria com uma excelente pega. Pelo Aposento da Moita pegaram Marco Ventura à 3ª., depois de dobrar Ruben Serafim que recolheu à enfermaria, José Maria Betencourt, à 3ª. e Leonardo Matias que consumou uma muito rija pega.

O curro de toiros de Murteira Grave, com idade, muito peso e excelente apresentação, foram complicados e, com excepção do 5º. e 6º., alguns adiantavam-se e obrigaram a um esforço suplementar aos cavaleiros e forcados.

O espectáculo foi muito bem dirigido por Pedro Reinhardt que tinha a assessorá-lo o veterinário Jorge Moreira da Silva. Foi realmente uma noite de toiros muito animada e o público viveu intensamente os episódios das lides e das pegas.