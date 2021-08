Era a informação que estava em falta. Seis dias depois dos espetáculos terem recebido permissão para aumentarem a lotação de 50 para 66% e alargarem os horários, a Direção-Geral da Saúde (DGS) vem agora dizer que os espetáculos ao ar livre, sejam pagos ou gratuitos, só poderão acontecer mediante bilhetes e lugares marcados. O mesmo é dizer que não estão permitidos eventos com público em pé, aquela que era até agora uma das grandes dúvidas dos promotores.





Além dos lugares marcados, as distâncias de segurança continuam a ser uma prioridade. Os lugares marcados devem cumprir o distanciamento físico de 1,2 metros, sendo que nos espetáculos com palco “não devem ser ocupadas as duas primeiras filas junto ao palco” ou “deve ser garantida a distância de, pelo menos, dois metros entre o palco e a primeira fila de espectadores”, pode ler-se nas novas orientações da DGS, que acrescenta ainda que a distância de segurança terá também de ser cumprida pelos intervenientes e artistas do próprio espetáculo.