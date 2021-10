As salas de espetáculos e de cinema voltam a poder ter ocupação a 100%, com lugares sentados e/ou em pé, segundo a última orientação da DGS, esta terça-feira atualizada.Ainda no que diz respeito aos recintos fixos, “a realização de festivais ou espetáculos de natureza análoga [...] não carece de avaliação de risco pelas autoridades de saúde locais, desde que cumprida a presente orientação”.