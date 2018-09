Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Está aberto concurso para a direção-geral da DGArtes

O lançamento do processo de recrutamento do diretor-geral da DGArtes, cargo ocupado desde maio por Sílvia Belo Câmara em regime de substituição, foi esta sexta-feira publicado em Diário da República.



O aviso é emitido pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.



A ex-diretora-geral da DGArtes Paula Varanda foi demitida no início de maio, por "perda de confiança política", tendo sido substituída por Sílvia Belo Câmara.



Na altura, o Ministério da Cultura explicou que a demissão estava relacionada com "uma incompatibilidade" de funções, dado Paula Varanda acumular funções numa entidade cultural: a Dansul.