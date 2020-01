Estado gasta 500 mil euros para comprar arte contemporânea

Infinita Memória’ de Vasco Araújo, ‘Andrómeda, Neurónio 11111111’ de Silvestre Pestana, ‘From The Outmost Skerries’ de Gonçalo Pena ou ‘Sono’ de Patrícia Almeida são algumas das 21 obras de arte contemporânea que a partir de agora fazem parte da coleção do Estado.Os trabalhos, apresentados esta quarta-feira pela ministra da Cultura Graça Fonseca, na Palácio da Ajuda, foram comprados em 2019, a novos criadores, por 300 mil euros, mas o investimento vai ser reforçado já este ano de 2020 em mais 200 mil. "Não queremos a arte longe das pessoas ou guardada em barracões. Já este ano haverá meio milhão para a aquisição de novas obras", disse Graça Fonseca. A este valor acrescerá ainda o investimento privado no âmbito do programa REVIVE.A ministra afirmou que este é "um ponto de partida" e manifestou o desejo de criar uma rede de centros de arte contemporânea em Portugal, por forma a criar um "programa de exibições". A seleção das obras adquiridas em 2019 foi da responsabilidade da Comissão para a Aquisição de Arte Contemporânea, criada em maio e composta, para o biénio 2019/2020, pela curadora Sandra Vieira Jürgens, pelos artistas Manuel João Vieira, Sara Nunes e André Campos e ainda dois representantes do Ministério da Cultura."O mais complicado foi conciliar os nossos gostos estéticos", diz Manuel João Vieira, que garante que há muito trabalho pela frente. "Há artistas que são casos flagrantes de ausência nas nossas coleções nacionais."