Estado perde 50 milhões de euros em património cultural

Lone Star ficou com todas as coleções do BES aquando da compra do Novo Banco.

Por Duarte Faria | 11:58

O Estado perdeu a oportunidade de ficar com um espólio avaliado em 50 milhões de euros. Com a venda do Novo Banco ao fundo de investimento Lone Star, o Governo deixou ‘fugir’ o valioso património cultural do BES, onde se incluem coleções de moedas raras (avaliada em 29 milhões de euros), fotografia (10 milhões) e pintura (10 milhões), além da Biblioteca de Estudos Humanísticos (900 mil). Estas coleções podem ser vendidas, mas não podem sair do território nacional sem que o Estado autorize, nem ser partidas.



A coleção de moedas está exposta no edifício-sede do Novo Banco, em Lisboa, e, segundo o ‘Público’, Ricardo Salgado, antigo presidente do BES, chegou a propor a sua venda ao Banco de Portugal. No entanto, o supervisor terá rejeitado a proposta. Quanto à coleção de fotografia, aguarda ainda um destino, que poderá passar pelo Convento de São Francisco, Coimbra. Já a coleção de pintura - 98 obras de artistas de renome -, está repartida por todo o País, já que diversos quadros foram emprestados a museus nacionais. Por último, a biblioteca está depositada na Faculdade de Letras de Lisboa.



PORMENORES

Moedas

A coleção de numismática tem exemplares anteriores à fundação de Portugal. São 13 mil moedas e cédulas antigas.



Fotografia

Entre o espólio cultural do Novo Banco encontram-se quase mil peças, de 300 artistas nacionais e internacionais.



Biblioteca

A Biblioteca de Estudos Humanísticos (Pina Martins) inclui 1100 livros antigos. Mais de 600 são peças do século XVI.