O Estatuto dos Profissionais da Cultura, que define o enquadramento legal dos trabalhadores independentes do setor, entrou ontem em vigor, mas algumas das medidas só serão aplicadas mais tarde. Há muito reclamado pelos profissionais independentes, mas que o Presidente da República considerou ficar "aquém das expectativas", está dividido em três eixos: registo dos trabalhadores; contratos de trabalho; regime contributivo e apoios sociais.





Desta forma, os trabalhadores já se podem inscrever no Registo dos Profissionais da Área da Cultura, através da Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Este registo é facultativo, mas só se for feito é que o trabalhador beneficiará da proteção social (em vigor a partir de 1 de julho), em caso de doença ou invalidez, por exemplo, e do acesso ao subsídio em caso de “situação involuntária de suspensão da atividade cultural”. O montante mensal do subsídio pode ir de 438,81 euros a 1097 euros.