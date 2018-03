Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Estávamos ansiosos por voltar a Portugal”

The Script atuam no Altice Arena para apresentar o novo álbum, ‘Freedom Child’.

Por Sónia Dias | 01:30

Os irlandeses The Script apresentam esta sexta-feira, no Altice Arena, em Lisboa, o seu mais recente trabalho, ‘Freedom Child’, cujo primeiro single, ‘Rain’, já é um sucesso. De volta aos palcos após um interregno de três anos, o trio formado por Danny O’Donoghue (voz), Glen Power (bateria) e Mark Sheehan (guitarra) não via a hora de regressar ao nosso País.



"Os fãs portugueses são fabulosos e muito dedicados. Estávamos ansiosos por voltar a Portugal", adianta ao CM Glen Power, que promete um "concerto intimista".



O baterista da banda revela ainda que, depois da paragem para gravar o disco, foi com grande emoção que voltaram à estrada. "Queríamos muito mostrar aos fãs o nosso novo trabalho. Além disso, tocar ao vivo é aquilo que fazemos melhor."



O quinto disco de originais da banda, que sucede a ‘No Sound without Silence’, foi gravado entre Londres e Los Angeles e contou, pela primeira vez, com a colaboração de vários compositores e produtores. "Levou mais tempo porque o Danny precisou de fazer um intervalo.



Mas foi interessante e estou muito feliz por o termos feito. Foi ótimo trabalhar com pessoas novas, pois permitiu-nos ser mais criativos", explica, referindo que o grupo está a celebrar o 10º aniversário do primeiro álbum.



"Tem sido incrível. Estar numa banda é muito mais do que fazer música. Somos uma família e isso dá-nos uma segurança acrescida sempre que subimos ao palco."