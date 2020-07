“Estávamos há meses sem nos vermos”: Xutos & Pontapés regressam hoje aos palcos

Mais de seis meses depois do último concerto, então no Terreiro do Paço por ocasião da passagem de ano, os Xutos & Pontapés regressam esta noite aos palcos para um espetáculo no Teatro Tivoli, em Lisboa. A banda recupera o concerto que tinha montado antes de surgir a pandemia até porque, como revela Tim ao CM, “não houve tempo nem oportunidade para montar um novo espetáculo”.









Segundo o vocalista dos Xutos, o grupo voltou a reencontrar-se no passado dia 1, depois de largas semanas sem privarem. “Estávamos há meses sem nos vermos, em isolamento absoluto, cada um no seu sítio, nos seus retiros”, adianta Tim, que tem que recuar umas décadas para se recordar da última vez que os Xutos estiveram tanto tempo sem se verem. “Provavelmente terá sido na famosa crise dos anos de 1990, quando andávamos todos meio de costas voltadas.”

O concerto desta noite insere-se na nova programação do Teatro Tivoli, que arrancou no dia 1 e 2 com Branko. Tim reconhece a necessidade do setor da música voltar ao ativo, mas admite que “ainda é uma ousadia fazer concertos”, sobretudo atendendo à situação epidemiológica que se vive na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os próprios ensaios, que arrancaram dia 2, decorreram sob os desígnios desta nova realidade. “Temos tido todos os cuidados, zonas delimitadas, máscaras e gel espalhado pelo estúdio. Claro que é tudo estranho, mas a vida é feita de surpresas.”